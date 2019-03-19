Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп перечислил министерству внутренней безопасности США 100 тысяч долларов — четверть заработной платы, полученной за работу на посту главы государства. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года. Это я отдаю министерству внутренней безопасности”, — написал он, прикрепив к записи снимок чека на сумму в 100 тысяч долларов.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, что составляет 400 тысяч долларов в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели.

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Как сообщал УНН, в электронном аукционе eBay продали Библию, вероятно подписанное Дональдом Трампом.