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Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности

Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп перечислил министерству внутренней безопасности США 100 тысяч долларов — четверть заработной платы, полученной за работу на посту главы государства. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года. Это я отдаю министерству внутренней безопасности”, — написал он, прикрепив к записи снимок чека на сумму в 100 тысяч долларов.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, что составляет 400 тысяч долларов в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели.

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Как сообщал УНН, в электронном аукционе eBay продали Библию, вероятно подписанное Дональдом Трампом.

Источник: УНН
Теги: США, зарплата, Дональд Трамп
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