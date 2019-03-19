Пещеру в Тернопольской области хотят внести к всемирному наследию ЮНЕСКО

КИЕВ. 19 марта. УНН. Тернопольскую систему пещер, в частности - крупнейшую в мире гипсовую пещеру "Оптимистическая" предлагают внести в объекті всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.

"Тернопольская область известна всему миру своими уникальными природными объектами. Подобной системы пещер больше нет на европейском континенте. Похожие пещеры есть только на территории Соединенных Штатов Америки. Думаю, никого не надо убеждать, что такие объекты природы на самом деле принадлежат не одной стране, а являются естественным богатством человечества, поэтому мы инициировали внесение тернопольских пещер к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО", - сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

В частности, предлагается внесение в этот список пещеру "Оптимистическая", длина разведанных ходов которой достигает 214 км. Ранее она была включена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире гипсовая пещера и как вторая по общей длине пещерных ходов в мире. "Оптимистическая" уступает только пещерной системе Мамонтова-Флинт-Ридж в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО претендуют 15 объектов в Украине

В Минприроды отметили, что уже проведены предварительные консультации с Институтом геологических наук Украины, также к этому процессу привлечено Тернопольскую ОГА.

"Уже состоялось подготовительное совещание на уровне областной власти и спелеологов, есть договоренности о создании рабочей группы, которая будет формировать предложения для включения этой уникальной сети пещер в предварительный список объектов ЮНЕСКО, как это предусмотрено процедурой", - пояснил Семерак.

По данным Министерства, в общем система пещер Тернопольской области насчитывает более сотни. Среди них: Озерная (Голубые озера) - 83 километра 400 метров, Мельницы - 14 километров 330 метров, Вертеба - 7 километров 820 метров и много других, расположенных неподалеку от сел Крывче, Кораловка, Шупарка, Городок, Сковятин, Угрин, Улашковцы, Кудринцы, Сапогов, Збручанское, Межигорье. Большинство этих пещер имеют статус памятников природы общегосударственного или местного значения и входят в состав национального природного парка "Днестровский каньон".

Напомним, в Список ЮНЕСКО хотят внести два украинские культурные комплекса.