Регистрация | Вход |
USD: 27,13 0,1171  EUR: 30,79 0,2436 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 19 марта 2019 13:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14475
Версия для печати

В Крыму Путин запустил две ТЭС со скандальными турбинами Siemens

В Крыму Путин запустил две ТЭС со скандальными турбинами Siemens

Владимир Путин

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 марта совершил незаконный визит в оккупированный Крым, где принял участие в церемонии запуска новых энергоблоков двух ТЭС, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

Президент России дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС.

При этом он заявил, что "сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры региона".

Отметим, Балаклавская и Таврическая ТЭС – те самые, на которые российские компании незаконно поставляли газовые турбины производства немецкой компании Siemens в 2017 году, несмотря на санкции.

Напомним, что в июле 2017 года немецкий концерн обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против российских компаний в связи с поставкой турбин в Крым.

Как сообщал УНН, 18 марта президент Российской Федерации Владимир Путин посетил оккупированный Крым.

В ответ Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированный Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, ТЭС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.