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Кризис в КСУ подрывает доверие к судебным решениям - эксперт

Кризис в КСУ подрывает доверие к судебным решениям - эксперт

КИЕВ. 19 марта. УНН. Требование судей Конституционного суда Украины уволить главу КСУ Станислава Шевчука свидетельствует о глубоком кризисе внутри инстанции. Об этом в комментарии УНН заявил юрист Ростислав Кравец.

"Сегодня три судьи суда решились вынести наружу "домашние тайны". Это говорит о глубоком кризисе в КСУ. Причем, председателя суда (Шевчука, - ред.) обвиняют в существенных правонарушений: ручное управление аппаратом, ручное распределение дел и вмешательства в распределение дел в принятии решений вне процесса. Считаю, что это недопустимо и нужно все-таки тщательно проверить наличие или отсутствие этих фактов.

Ситуацию однозначно нельзя спустить на тормозах, потому что если эти правонарушения действительно присутствуют - говорить о справедливые решения, которые сегодня принимает КСУ, будет крайне трудно", - сказал он.

Добавим, что отставки Шевчука требуют трое судей Конституционного суда Украины - Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко. Соответствующее письмо они разослали коллегам, который впоследствии попало в СМИ.

Ранее УНН сообщал, что родным братом Шевчука, против которого разгорается громкий скандал, является Одд Рулава Владимирович. Он - соучредитель "Украинский морской транспортной компании" (УМТК). По данным СМИ, эта компания брата председателя КСУ фигурирует в уголовном производстве по факту хищения средств Государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

УНН также обратился к представителям комитета по вопросам правовой политики и правосудия ВР прокомментировать указанную выше информацию. Но в профильном комитете ничего не слышали об инциденте, и вероятно, совершенно равнодушны к ситуации.

"Ну обратились судьи с требованием и что? Я понимаю, что я член профильного комитета, и что? Я не знаю, что вам сказать", - заявил в комментарии УНН народный депутат от БПП Александр Черненко, добавив, что его не интересует ситуация, сложившаяся в КСУ.

Источник: УНН
Теги: Украина, кризис, судьи, КСУ
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