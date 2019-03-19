Зампрокурора Энергодара уволили из-за вождения в состоянии опьянения

КИЕВ. 19 марта. УНН. Вчера, 18 марта, заместитель руководителя Энергодарской местной прокуратуры Евгения Вангельева уволили из органов прокуратуры. Об этом на своей странице в Facebook написал прокурор Запорожской области Валерий Романов, передает УНН.

"На днях в ряде СМИ появилась информация о правонарушение, совершенное заместителем руководителя Энергодарской местной прокуратуры, а именно управления данным лицом автомобильным средством в состоянии алкогольного опьянения. Моя позиция однозначна - подобный позорный факт не должен оставаться без соответствующей реакции. Поэтому сегодня, 18 марта, заместитель руководителя Энергодарской местной прокуратуры Евгения Вангельева уволен из органов прокуратуры", - сообщил прокурор.

Романов добавил, в частности в прошлом году сотрудника региональной прокуратуры уже были привлечены к уголовной ответственности. К КДКП за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, совершение действий, порочащих звание прокурора, систематическое нарушение правил прокурорской этики и другие недостойные поступки, нами было направлено 18 жалоб на сотрудников прокуратуры.

Напомним, Высший совет правосудия освободил в отставку двух киевских судей и судью из Волынской области.



