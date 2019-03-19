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Вопрос двойного гражданства для диаспоры обсуждать в правительстве несколько месяцев

Вопрос двойного гражданства для диаспоры обсуждать в правительстве несколько месяцев

КИЕВ. 19 марта. УНН. Вопрос предоставления двойного гражданства для представителей диаспоры обсуждать в Кабинете Министров в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат Вадим Денисенко журналистам в кулуарах парламента, передає корреспондент УНН.

"Пока это заявление (главы МИД, - ред.). Пока это в принципе один из вариантов, который обсуждается. Это, во-первых, не формализовано ни в какой документ. И сейчас, прежде чем формализовать ... Сначала любой вопрос надо проговорить ... Мы должны сейчас пройти этап в несколько месяцев для того, чтобы проговорить все эти вещи. Только после этого уже включать вопрос о двойном гражданстве или не включать", - сообщил парламентарий.

По его словам, пока нет уверенности в том, что вопрос двойного гражданства нужно решать. Кроме того, по его мнению, любое решение имеет как плюсы, так и минусы, и может повлечь за собой "вопросы и сложные ответы или невозможности дать ответ".

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за возможность двойного гражданства для украинской диаспоры.

Источник: УНН
Теги: Украина, гражданство, диаспора
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