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Техмисия МВФ положительно оценила выполнение Киевом условий программы сотрудничества - Минфин

Техмисия МВФ положительно оценила выполнение Киевом условий программы сотрудничества - Минфин

КИЕВ. 19 марта. УНН. Техническая миссия Международного валютного фонда, которая закончила свою работу в Украине на прошлой неделе, положительно оценила выполнение условий новой программы сотрудничества. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире Радио НВ, сообщает УНН.

"На прошлой неделе завершила работу техническая миссия МВФ. Это не оценочная миссия, которая идет перед просмотром программы, это техническая миссия, которая приезжает, чтобы посмотреть, каким образом мы прогрессируем в программе до того, как будет непосредственно миссия оценочная. Техническая миссия очень положительно оценила выполнены условия (программы сотрудничества с МВФ - ред.)", - заявила Маркарова.

По ее словам, в прошлом году в Украине находились технические миссии МВФ, касающиеся среднесрочного бюджетирования, в ближайшее время ожидается техническая миссия по налогам. Последняя же миссия отметила, что подавляющее количество требований Украина выполняет.

При этом она добавила, что сейчас международные партнеры Украины, включая МВФ, выражают беспокойство из-за решения Конституционного Суда об отмене нормы о незаконном обогащении. Впрочем с траншем, как отметила Маркарова, этот вопрос не связан.

Напомним, в течение текущего года Украина ожидает от Международного валютного фонда два транша на общую сумму около 2,5 млрд долларов.

Как сообщал УНН, техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда прибыла в Киев 5 марта и пробыла в столице до 13 марта текущего года. Миссия прибыла в Украину, в частности, для обсуждения предусмотренных программой сотрудничества с Украиной реформ.

В феврале в МВФ указали, что Украина должна продолжать глубокие структурные реформы.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Минфин
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