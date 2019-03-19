Раде предлагают разработать стандарты украинского языка для иностранцев и направлять преподавателей за границу

КИЕВ. 19 марта. УНН. Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №10159 "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно содействия государства в изучении украинского языка". В нем говорится о предложениях разработать стандарты украинского языка для иностранцев и направлении украинских преподавателей в иностранные учебные заведения. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета и предоставлен ему для ознакомления.

В пояснительной записке подчеркивается, что сегодня на законодательном уровне ни один орган государственной власти Украины не имеет полномочий по организации преподавания украинского языка за рубежом, что ощутимо ограничивает возможности его популяризации.

"Важной является разработка стандартов знаний украинского языка для иностранцев или лиц без гражданства, изъявивших желание стать гражданами Украины, иностранных студентов с образовательной или рабочей целью, беженцев, мигрантов, а также зарубежных украинцев. Поэтому предлагается предоставить Министерству образования и науки Украины полномочия по утверждению требований к уровню владения украинским языком как иностранным в соответствии с Общеевропейскихми рекомендациями языкового образования", - говорится в записке.

В частности, законом предусматривается, что государство способствует изучению украинского языка и популяризации украинского языка и культуры за рубежом, в том числе путем направления в соответствии с международными соглашениями педагогических (научно-педагогических) работников для преподавания в иностранных учебных заведениях украинского языка, литературы, культуры, истории, географии и тому подобное.

"Порядок направления педагогических (научно-педагогических) работников для преподавания в учебных заведениях за рубежом, а также условия оплаты их труда утверждает Кабинет министров Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Также сообщается, что внесение необходимых изменений в законодательство унормирует процедуру введения международного сертификационного экзамена по украинскому языку как иностранному, а также позволит Украине приобщиться к Ассоциации составителей языковых тестов Европы (Association of Language Testers in Europe, ALTE), что является важным с имиджевой точки зрения и будет способствовать кратному росту числа лиц, изучающих украинский язык.

Как сообщал УНН, Совет предлагают ввести оплачиваемый 10-дневный декрет для мужчин.