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АРМА до сих пор не имеет доступа к ЕРДР

АРМА до сих пор не имеет доступа к ЕРДР

КИЕВ. 19 марта. УНН. Агентству по розыску и менеджменту активов до сих пор не получило доступ к Единому реестру досудебных расследований Украины. Об этом во время презентации перечня арестованных активов, переданных в управление АРМА, заявил председатель Агентства Антон Янчук, передает корреспондент УНН.

"Что касается вопроса о том, какие вообще активы в Украине арестованы, и какая из них часть передана в управление АРМА, этот вопрос интересен и нам самим, ведь у АРМА до сих пор нет доступа к ЕРДР, мы движемся в направлении получения доступа к этому реестру", - сказал руководитель АРМА.

По словам Янчука, существуют различные точки зрения по поводу того, сколько вообще в Украине существует уголовных производств, и в какой части из них применен арест имущества как способ обеспечения уголовного производства.

"Здесь стоит отметить, что в АРМА нет никакой дискреции решать, чем управлять, чем не управлять. Это полностью является дискрецией правоохранительного органа. Поэтому даже если на определенное имущество наложен арест в уголовном производстве, это остается дискрецией правоохранительного органа решить, передавать ли его в управление АРМА или нет", - сказал он.

Напомним, АРМА обнародовала список всех арестованных активов в управлении.

Источник: УНН
Теги: реестр, АРМА
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