Омбудсмен РФ подтвердила операцию пленного моряка Сороки

КИЕВ. 19 марта. УНН. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила информацию о том, что военнопленному моряку Василию Сороке сделали операцию. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, передает УНН.

"Только что разговаривала по телефону с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова. Она подтвердила, что вчера военнопленному моряку Василию Сороке, который 25 ноября 2018 был ранен во время акта военной агрессии РФ в Керченском проливе, сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве", - написала Денисова.

Омбудсмен рассказала, что врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки моряка.

Денисова добавила, что на данный момент Василий находится в Лефортовском СИЗО, где за ним будут наблюдать врачи и делать ему необходимые медицинские манипуляции.

Ранее УНН сообщал, что раненого военнопленного моряка Сороку прооперировали.

Напомним, Денисова через Москалькову требует медпомощи политзаключенному Бекирову.