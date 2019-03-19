Регистрация | Вход |
USD: 27,16 0,0289  EUR: 30,85 0,0573 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 марта 2019 01:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5175
Версия для печати

Для расследования сомнительной сделки "Нафтогаз" привлек независимого аудитора

Для расследования сомнительной сделки "Нафтогаз" привлек независимого аудитора

КИЕВ. 19 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" проводит расследование операций по продаже "Нафтогазом" газа компании ООО "ЭРУ Трейдинг" с привлечением независимого аудитора. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"По рекомендации Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" проводит расследование операций по продаже Нафтогазом газа компании ООО "ЭРУ Трейдинг" в 4 квартале 2018 из-за возможного конфликта интересов в действиях Андрея Фаворова, которого недавно назначили руководителем интегрированного газового бизнеса Группы Нафтогаз. Ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подал запрос на расследование в службу комплекса компании и комитета наблюдательного совета по этике и анбандлингу. Дополнительно к стандартным внутренних процедур проверки, "Нафтогаз" привлек независимого аудитора-расследователя. Сейчас эксперты анализируют возможное наличие конфликта интересов и дают оценку отдельным операциям, по которым возникло подозрение в уклонении от стандартных рыночных практик", - говорится в сообщении.

Напомним, команда "Нафтогаза" намерен подать жалобу против российского "Газпрома" в соответствии с законодательством о конкуренции. Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, выступая на круглом столе в Брюсселе.

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, аудитория
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.