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ВР рассмотрела 657 поправок к языковому законопроекту

ВР рассмотрела 657 поправок к языковому законопроекту

КИЕВ. 19 марта. УНН. Народные депутаты Украины остановились в рассмотрении проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№5670-д), который рассматривается во втором чтении, на 657-й правке и закрыли вечернее заседание. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, закрывая вечернее заседание в Верховной Раде, передает УНН.

"Мы останавливаемся на поправке 657-й народных депутатов Нимченко и Шуфрича и именно с нее мы начнем в среду, в сессионный день, работу над законопроектом об особенностях функционирования украинского языка как государственного", - отметила Геращенко.

По ее словам, сегодняшнее вечернее заседание завершилось немного раньше из-за требования нескольких парламентских фракций о перерыве.

Напомним, течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

В парламенте предложили рассмотреть все поправки к языковому законопроекту без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника, 19 марта, и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

Как сообщал УНН, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. К нему было подано более 2 000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение законопроекта о языке может занять несколько дней.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, язык
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