Москалькова прибудет в Киев на суд по делу Вышинского

КИЕВ. 19 марта. УНН. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что сегодня отправляется в Киев на судебное заседание по делу главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене. Об этом Москалькова сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.

"... я обеспокоена судьбой российского журналиста Кирилла Вышинского. По информации адвоката, в камере, где он размещен, просто нечеловеческие условия. Нет электричества и даже матраса", - написала Москалькова.

Омбудсмен РФ добавила, что сегодня отправляется в Киев, чтобы лично присутствовать на судебном заседании по делу Вышинского.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заверила, что Вышинский содержится в светлой и теплой камере Лукьяновского СИЗО и обеспечен всем необходимым.

Напомним, главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, этапировали в Киевское СИЗО.