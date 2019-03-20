Регистрация | Вход |
USD: 27,16 0,0289  EUR: 30,85 0,0573 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 марта 2019 11:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В столице жестоко убили АТОшника
В столице жестоко убили АТОшника
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6765
Версия для печати

Немецкий омбудсмен требует пересмотреть приговор главе чеченского "Мемориала"

Немецкий омбудсмен требует пересмотреть приговор главе чеченского "Мемориала"

Оюб Титиев

КИЕВ. 20 марта. УНН. В столице Германии, Берлине, усомнились в справедливости приговора для головы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву и призвали пересмотреть его. Об этом сообщила омбудсмен Германии Бербель Кофлер, комментируя решение Шалинского городского суда, который приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения "за незаконное хранение марихуаны", передает УНН.

“Сомнения по поводу обвинений и верховенства закона хорошо задокументированы и также описаны в отчете ОБСЕ по правам человека в Чечне. Я настоятельно призываю Россию придерживаться рекомендаций, содержащихся в нем: решения и предварительное заключение должны быть немедленно рассмотрены судом за пределами Чечни, а сам Титиев освобожден из-под стражи”, — заявила Кофлер.

Российская сторона должна предоставить гарантии спокойной работы правозащитников в Чечне не опасаясь при этом преследований, подчеркнула Немецкий омбудсмен.

Она добавила, что Титиев является лауреатом немецко-французской премии за права человека и верховенство закона.

Кроме того, Европейский совет наградила его премией Вацлава Гавела.

Как сообщал УНН, ранее Шалинский городской суд Чечни приговорил главу чеченского филиала правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева к четырем годам колонии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, правозащитники, Чечня, мемориал, чеченцы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.