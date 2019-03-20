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ЦИК увеличила смету расходов на президентские выборы

ЦИК увеличила смету расходов на президентские выборы

КИЕВ. 20 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия увеличила смету расходов комиссии на подготовку и проведение выборов на избирательных участках. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу ЦИК.

"В Комиссию поступило обращение Министерства иностранных дел Украины относительно дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям средствами международной почтовой связи, что связано с отнесением избирателей из Российской Федерации в Финляндии, Грузии и Казахстана, а также увеличением избирателей зарубежных избирательных участков Республики Польша", - говорится в сообщении.

Из-за этого, ЦИК внесла изменения в Распределение средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, увеличив расходы на 720 тыс. гривен за счет уменьшения резерва средств на такую же сумму.

Также ЦИК внесла изменения в соответствующие сметы.

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Как сообщал УНН, ЦИК отменила регистрацию доверенных лиц двух кандидатов в президенты.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, бюджет
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