Пентагон направил 1500 военных в Берлин

КИЕВ. 20 марта. УНН. Пентагон направил 1500 военных из Форта Блисс, штат Техас, в Германию. Быстрое перемещение войск имеет целью протестировать способность военных быстро реагировать в кризисной ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Военные будут задействованы в учениях на территории Польши.

Это перемещение имеет целью усилить присутствие НАТО в Восточной Европе на случай российской агрессии и других чрезвычайных ситуаций, пишет АР.

"Наша способность быстро нарастить готовые к бою силы и вокруг театра действий является критически важным для немедленного защиты сил, чтобы поддержать НАТО", - говорится в заявлении командования США в Европе. - "Однако, это перемещение не касается ни одной конкретной ситуации".

Американское военное издание Stars and Stripes отмечает, что это перемещение сил происходит в рамках новой стратегии, разработанной бывшим министром обороны США Джимом Маттис, призывающий к более непредсказуемым перемещений войск.

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Ранее в этом месяце, военные США также разместили продвинутые противоракетные системы Израиля, где они будут действовать из разных мест, чтобы усилить оборону Израиля.

Как сообщал УНН, Пентагон во вторник подписал документ о введении ограничений по трансгендеров, проходящих службу в армии.