Трамп выступил за вступление Бразилии в НАТО

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против вступления Бразилии в Североатлантический альянс. Американский лидер активно изучает возможность принять эту латиноамериканскую страну в НАТО или любой другой военный альянс. Об этом он заявил во вторник, 19 марта, в ходе встречи с бразильским коллегой Жаир Болсонару в Белом доме, передает УНН.

По словам Трампа, он также поддерживает ходатайство Бразилии о членстве в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Незадолго до своей первой встречи с Трампом президент Болсонару одобрительно отозвался о его иммиграционной политике. Он однозначно высказался за обещанное Трампом строительство стены на границе США и Мексики.

Болсонару вступил в должность президента Бразилии в январе 2018 года. В ходе своей предвыборной кампании он сознательно ориентировался на Дональда Трампа. В интервью Fox News он выразил надежду на крепкую дружбу с американским лидером: "Я хочу открыть ему свое сердце и сделать все, что пойдет на пользу бразильского и американского народов".

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Как сообщал УНН, МИД Венесуэлы назвал опасными заявления Трампа и Болсонару по ситуации вокруг страны.