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США продолжат использовать политику санкций против РФ

США продолжат использовать политику санкций против РФ

КИЕВ. 20 марта. УНН. Соединенные Штаты будут продолжать использовать частную и публичную дипломатию, политику санкций, как те, что были введены недавно, и помогать Украине в вопросах безопасности, чтобы Россия платила цену за свои действия. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент в эфире "Голоса Америки", передает УНН.

"США будут продолжать использовать частную и публичную дипломатию, политику санкций, как те, что были объявлены на прошлой неделе вместе с нашими европейскими и канадскими союзниками против российских частных лиц и компаний, связанных с оккупацией и агрессией в Крыму, и продолжать помогать Украине в вопросах безопасности, чтобы Россия платила цену за свои действия. Общая позиция США, наших партнеров и союзников четкая: нынешние усилия России дестабилизировать Украину не останутся без ответа", - отметил Кент.

Заместитель помощника госсекретаря США заявил также, что компромиссов с Россией по этому поводу быть не может: Соединенные Штаты не примут ничего меньше, чем полное восстановление территориальной целостности Украины.

Напомним, 15 марта ЕС ввел под санкции восемь человек в связи с инцидентом в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, когда Россия захватила три украинских судна и членов их экипажей.

Расширение санкционного списка Евросоюзом произошло одновременно с такими же действиями со стороны США, Канады и Австралии.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции
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