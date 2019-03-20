Омбудсмен РФ предложила привлечь международных экспертов к делу Вышинского

КИЕВ. 20 марта. УНН. Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила о необходимости проведения международной экспертизы по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщила российский Омбудсмен журналистам возле здания Верховного суда в Киеве, в котором ожидаются слушания по делу Вышинского, передает корреспондент УНН.

"Я хотела бы видеть, как соблюдаются международные нормы в процессуальной сфере. Это необычный процесс, потому что под судом находится журналист - тот человек, который выполняла свои профессиональные обязанности, свой долг... Мне кажется, что должна была быть проведена международная экспертиза тех статей, чтобы можно было сказать, что это действительно профессиональная деятельность - а мы в этом уверены", - отметила Омбудсмен РФ.

По ее словам, она обращалась во множество международных инстанций по поводу судебного процесса Вышинского, и "везде находила отклик" относительно мнения, что журналисты не могут привлекаться к ответственности за свою профессиональную деятельность.

При этом она добавила, что надеется на изменение меры пресечения в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" на подписку о невыезде или домашний арест.

Также Москалькова сообщила, что не будет встречаться со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, поскольку последняя в командировке.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, этапировали в Киевское СИЗО. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заверила, что Вышинский находится в светлой и теплой камере Лукьяновского СИЗО и обеспечен всем необходимым.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.