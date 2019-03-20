В Раде назвали срок для начала рассмотрения закона о незаконном обогащении

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение должен быть рассмотрен ВР сразу после голосования за закон о языке. Об этом заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в кулуарах ВР комментируя законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение", передает УНН.

"Президентский законопроект полностью соответствует Конституции Украины и лучшим европейским практикам. Я буду просить членов профильного комитета поддерживать рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении, в том числе президентский законопроект", - сказал Герасимов.

Герасимов добавил, что они открыты к дискуссиям с общественностью по данному законопроекту и законопроект должен пройты широкое общественное и экспертное обсуждение.

"То, что в ВР подано 14 альтернативных законопроектов, показывает насколько высок общественный интерес вызывает эта тематика. И мы приветствуем эту дискуссию", - отметил Герасимов.

Как сообщал УНН, некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается Верховной Радой во втором чтении.



Напомним, народные депутаты на предыдущем заседании остановились на 657-й правке по закону о языке.

28 февраля Верховная Рада начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.



Комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосования по языковому закону в предвыборный период. Вице-премьер Вячеслав Кириленко в ответ заявил, об официальной позиции СЕ относительно принятия закона о языке говорить не приходится.

Также напомним, в правительстве готовы имплементировать закон о языке.



