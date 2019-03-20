КСУ отказался рассматривать представление 47 депутатов о переходе религиозных общин

КИЕВ. 20 марта. УНН. Конституционный суд Украины отказался открывать конституционное производство по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины, которые просят признать неконституционным закон о переходе религиозных общин к Православной церкви Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Большая палата Конституционного Суда Украины на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица". Принято Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины, которые просят признать неконституционным закон о переходе религиозных общин.

Напомним, 31 января вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица". Он предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.



