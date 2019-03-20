В Латвии помешали российской выставке к годовщине аннексии Крыма

КИЕВ. 20 марта. УНН. Выставка под названием "#Крымскаявесна. Пять лет в родной гавани", открытая в латвийском городе Даугавпилс по инициативе генерального консульства России в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, была закрыта после вмешательства министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает местное издание Latvijas avīze, передаёт УНН.

Министерство иностранных дел Латвии сообщило изданию, что это произошло после переговоров с посольством России. В отделе российской общины в Даугавпилсе также подтвердили, что выставка закрыта.

"Позиция МИДа относительно российской незаконной аннексии Крыма хорошо известна и ее повторили на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет после так называемого "референдума". В этом случае МИД провел необходимые дипломатические мероприятия", - заявил официальный представитель латвийского министерства Янис Бекерис.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш со своей стороны заявил, что не знал о проведении такой выставки.

Напомним, 16 марта министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Латвия подтверждает свою неизменную позицию относительно того, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.