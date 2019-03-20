Эксперт о соглашении между "Гетманом" и Смитом: россияне не впервые пытаются зайти на алкорынок Украины
КИЕВ. 20 марта. УНН. Россия не впервые, со времени введения санкций СНБО, пытается нелегально проникнуть на украинский рынок алкогольной продукции. Соглашение между "Гетманом" и так называемым инвестором оффшорного происхождения Нилом Смитом - это продолжение истории, на которую правоохранители, несмотря на откровенную угрозу национальным интересам, реагируют довольно вяло или не реагируют вообще. Об этом в комментарии УНН рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
По его словам, "российский след" сначала разглядели в работе ликеро-водочного завода "Луга Нова", который сейчас находится на оккупированной территории.
"Да, луганский завод странным образом увеличил выпуск продукции по сравнению с довоенным - в 6 раз, причем в основном выпускался не продукт "Луга Нова", а продукты под брендами общеизвестных украинских производителей. То есть, можно говорить, даже о попытке дискредитации отдельных украинских водочных брендов", - сказал Снегирев.
В ситуации с новым соглашением львовского алкогольного завода "Гетьман" и Нилом Смитом (по данным "Капитала", может быть связан с рядом российских бизнес-активов и работает преимущественно через оффшорные компании - ред.), очевидно, тоже прослеживается "русский след", считает общественный деятель.
"Если говорим о завуалированном представительстве интересов РФ, то это - область СНБО. Заниматься вопросам защиты национального производителя и главное вопросом введения в санкционный перечень тех или иных лиц - это решение СНБО.
Если речь идет о возможной угрозе национальным интересам - есть департамент экономической контрразведки СБУ, и это сфера его деятельности - не крышевать нелегальные производства, но и защищать украинского производителя. Поэтому здесь комплексный подход всех правоохранительных структур нужен", - отметил Снегирев.
Также он предположил, что молчание правоохранителей по поводу указанных фактов может свидетельствовать об их заинтересованности.
"Не исключаю их заинтересованности в сотрудничестве с заводами. Ведь именно во Львовской области сосредоточено наибольшее количество так называемых серых алкогольных производителей. Это спиртовые заводы, которые якобы в стадии банкротства, а по факту нормально себя чувствуют и даже наращивают объемы производства. Речь идет о заинтересованности правоохранительной системы, которая превратилась из защитников нацинтересов или интересов нацпроизводителя, на защитников исключительно коррупционной составляющей и крышует нелегалов и контрабанду", - резюмировал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Напомним, по данным издания "Капитал", по меньшей мере трое иностранных бизнесменов, причастных к ведению бизнеса на территории аннексированного Крыма и РФ заключили соглашение о совместной работе на украинском водочном рынке с львовским заводом "Гетьман". Речь идет о Ниле Смите и его компаньонах.
"Сегодня же, оффшорная компания Нила Смита "Истерн Беверидж Компани Лимитид" (Кипр) передала подконтрольному Джонатану Вейлу оффшору "Зафорпо Вентурес" лицензионные права на ряд ТМ украинских водок. И хотя реальными владельцами водочных брендов ни Смит, ни Вейл не являются, в дальнейшем они подписали договор о сотрудничестве по выпуску алкогольных напитков с "Гетманом", - пишет издание.
Поэтому, СМИ предположило, что таким образом, "львовский завод, через схему оффшорного "подряда", мог стать представителем интересов российского водочного бизнеса в Украине".
В Верховой Раде уже отреагировали на ситуацию, призвав СБУ проверить сделки между Нилом Смитом и львовским водочным заводом.
Также напомним, ранее Снегирев сообщил о том, что контрафактная водка из ОРДЛО массово сбывается в Украине.