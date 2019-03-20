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В Ровенской области задержан участник сети подкупа кандидата в президенты

В Ровенской области задержан участник сети подкупа кандидата в президенты

КИЕВ. 20 марта. УНН. В городе Дубно Ровенской области задержан местный участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Сегодня в г. Дубно Ровенской области ГБР, СБУ и ГПУ задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты. В связи с этим предлагаю простую арифметическую задачку: если участник Всеукраинской сети депутата Д получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн грн "черного нала" для победы кандидата Ю в городе с населением в 35 тыс., - то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю для победы в стране с количеством избирателей 35 млн?", - написал Луценко.

Луценко просит связаться со следователями ГБР, если кто-то может ответить на значительно более сложный вопрос: откуда у штаба такие неучтенные в избирательном фонде средства.

Напомним, поступила информация о задержании второго злоумышленника, который принимал участие в предоставлении народному депутату Украины - кандидату в президенты Украины денежных средств в сумме 5 млн грн.



Источник: УНН
Теги: выборы, СБУ, Юрий Луценко, Президент, подкуп, кандидатуры, ГБР

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
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