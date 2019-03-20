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В ОБСЕ обеспокоены новым российским законом о "фейковых новостях"

В ОБСЕ обеспокоены новым российским законом о "фейковых новостях"

КИЕВ. 20 марта. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что новые законы России, которые предусматривают блокирование "фейковых новостей", накладывают чрезмерные ограничения на свободу слова и информации в Интернете и могут еще больше ограничить свободу СМИ в стране. Об этом говорится в заявлении Дезира от 19 марта, опубликованом на сайте ОБСЕ, передаёт УНН.

“Эти законы допускают более широкие ограничения и цензуру интернет-журналистики и высказываний в сети. Определения якобы оскорбительного содержания смутно сформулированы и будут влиять на свободу слова... Я еще раз выражаю властям Российской Федерации свою обеспокоенность по поводу принятия законов, которые наделяют государственные регулирующие органы дополнительными полномочиями по ограничению онлайн-высказываний”, — сказал Дезир.

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает блокирование “фейковых новостей”.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, закон
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