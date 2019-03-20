Регистрация | Вход |
USD: 27,16 0,0289  EUR: 30,85 0,0573 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 марта 2019 19:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3870
Версия для печати

Правительство приняло решение, необходимое для работы Министерства по делам ветеранов

Правительство приняло решение, необходимое для работы Министерства по делам ветеранов

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров принял решение создать территориальные органы во всех областях Министерства по делам ветеранов, передает УНН.

Отметим, что соответствующие структуры будут созданы также в Киеве, Севастополе и Крыму.

Также правительство приняло решение о ликвидации территориальных органов Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году тяжелораненых украинских воинов будут лечить в США за 5 млн долларов

Как сообщал УНН, Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов.

Напомним, что в Министерстве ветеранов работает уже пять человек.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Министерство ветеранов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.