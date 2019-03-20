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Среда, 20 марта 2019, 17:11 • Тарас Джмиль • 3870
Правительство приняло решение, необходимое для работы Министерства по делам ветеранов
КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров принял решение создать территориальные органы во всех областях Министерства по делам ветеранов, передает УНН.
Отметим, что соответствующие структуры будут созданы также в Киеве, Севастополе и Крыму.
Также правительство приняло решение о ликвидации территориальных органов Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.
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Как сообщал УНН, Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов.
Напомним, что в Министерстве ветеранов работает уже пять человек.
Источник: УНН