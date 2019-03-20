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Правительство утвердило порядок ведения реестра случаев домашнего насилия

Правительство утвердило порядок ведения реестра случаев домашнего насилия

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Порядок формирования, ведения и доступа в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"20 марта 2019 года на заседании правительства принято постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка формирования, ведения и доступа в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола", - говорится в сообщении.

Отмечается, этот нормативно-правовой акт направлен на:

  • обеспечение создания и функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола как автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы, предназначенной для сбора, накопления, хранения, использования, распространения данных о случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола;
  • решение вопросов формирования и ведения Реестра, конфиденциальности использования данных, доступа к информации, содержащейся в нем;
  • определение полномочий держателя, администратора, регистраторов и пользователей Реестра.

Напомним, в 2018 году 89,5 тысяч женщин жаловались на домашнее насилие.

При этом, в прошлом году в полицию обратились полторы тысячи детей с жалобами о домашнем насилии.

В сентябре прошлого года вступил в силу приказ МВД относительно срочных запретительных предписаниях в ситуациях домашнего насилия.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, реестр, домашнее насилие
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