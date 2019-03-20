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Правительство урегулировало вопрос обеспечения санаторно-курортным лечением пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины об обеспечении санаторно-курортным лечением пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, нуждающихся в постороннем уходе и помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Указанный проект Закона разработан с целью приведения норм Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в соответствие с нормами действующего законодательства.

"Законопроектом предусмотрено обеспечение граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к категории 1, которые имеют I группу инвалидности и по заключению врача требуют постоянного постороннего ухода и помощи, и детей с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, санаторно-курортным лечением вместе с сопровождающим лицом", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании в среду принял с доработкой положения о внесении изменений в закон Украины об охране детства и до заключительных и переходных положений бюджетного комплекса Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Чернобыльская зона, лечение
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