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В ОБСЕ призвали немедленно освободить Титиева

В ОБСЕ призвали немедленно освободить Титиева

Оюб Титиев

КИЕВ. 20 марта. УНН. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала власти России немедленно освободить чеченского правозащитника Оюба Титиева приговоренного к 4 годам колонии. Об этом она написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Очень обеспокоена приговором Оюба Титиева из ПЦ "Мемориал" к 4 годам лишения свободы. Его длительное содержание под стражей, похоже, связано с его правозащитной деятельностью. Я призываю российские власти немедленно освободить господина Титиева", - написала она.

Напомним, УНН ранее сообщал, что 18 марта Шалинский городской суд Чечни приговорил главу чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к четырем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков.

Также напомним, что Титиеву присудили правозащитную премию ПАСЕ имени Вацлава Гавела.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, политзаключенные
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