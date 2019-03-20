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Представители Украины и Норвегии провели встречу

Представители Украины и Норвегии провели встречу

КИЕВ. 20 марта. УНН. Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев провел встречу с Генеральным директором по вопросам безопасности МИД Норвегии Кнутом Хауге. Об этом сообщил в Twitter, передает УНН.

"Отличная встреча с Генеральным директором по вопросам безопасности Министерства иностранных дел Норвегии Кнутом Хауге. Норвегия - один из самых преданных партнеров Украины. Мы разделяем те же принципы и политику в борьбе с обычными и гибридными угрозами со стороны России", - написал Макеев.

Ранее УНН сообщал, что премьер-министры Украины Владимир Гройсман и Норвегии Солберг обсудили ситуацию в Азовском море.

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Напомним, товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов в год.

Ранее Норвегия поддержала санкции против России.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Норвегия
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