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Луценко заявил, что посол США передала ему список "неприкасаемых"

Луценко заявил, что посол США передала ему список "неприкасаемых"

КИЕВ. 20 марта. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович вручила Генпрокурору Юрию Луценко список лиц, которых нельзя привлекать к ответственности. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью американскому изданию The Hill, которое было опубликовано 20 марта, передает УНН.

"К сожалению, во время первой встречи с американским послом в Киеве (Мари Йованович) дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности. Я считаю, что это недопустимо. Никто в этой стране: ни наш Президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановит меня от рассмотрения дела, если это преступление", - сообщил Луценко.

Как рассказал Генпрокурор, эта встреча состоялась, когда украинская сторона "открыла дело о хищении правительственной технической помощи США на сумму 4 млн долл". 

Напомним, ГПУ предложила США сотрудничество в деле Манафорта.

Источник: УНН
Теги: США, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
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