Главари боевиков, главный байкер РФ и ученые: кто попал в "черный список" СНБО

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)". Собственно, санкции были введены в отношении 848 физических лиц. Полный перечень лиц в "черном списке" СНБО можно найти на сайте Презиента, передает УНН.

Начинается список из лиц, преимущественно - граждан РФ, которые, вероятно, были причастны к строительству Керченского моста.

Среди них - сотрудники российской академии наук, археологи, доценты и другие ученые. По подсчетам УНН, таких - 23 человека.

Лица, которые в перечне значатся от номера 24 до номера 35, не имеют отдельных предписаний относительно вида их деятельности.

А вот уже с 36 номера начинаются так называемые "наблюдатели", принимавшие участие в наблюдении за так называемыми "выборами" в ОРДЛО 11 ноября 2018 года. Таких в списке - 41 человек (до номера 77), большинство - иностранцы.

Дальше - организаторы этих псевдовыборов (глава "Центральной избирательной комиссии Л/ДНР" и т.д.), в списке из 78 по 92 номер. С 93 по 385 - сотрудники "участковых избирательных комиссий" и "территориальных избирательных комиссий" боевиков.

С 386 по 465 номер - ответственные за задержание украинских катеров в Керчи, в основном - служащие Черноморского флота РФ и ФСБ.

В список также попал (№ 466) судья "Киевского районного суда" в оккупированном Симферополе, Михаил Белоусов, который выносил приговор украинским морякам.

Далее по списку - два заместителя главы Совета Федерации Федерального Собрания РФ и один член Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Ниже по списку - 13 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва, членов фракции ЛДПР (с 470 по 483) и 205 депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания РФ от фракции Всероссийская политическая партия "Единая Россия" (с 484 по 489, 491 по 689 номера).

Далее в списке, но не слишком упорядоченно, так называемое "руководство" самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Среди них можно выделить № 679 главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, и № 740 - главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

В список попали также 6 представителей местных "СМИ" ОРДЛО (734-739).

Под "счастливым" номером 741 - гражданин РФ Сергей Аксенов, так называемый "глава республики" Крым.

В перечне значатся также директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Евгений Федоров, два члена руководства банков "Россия", председатель правления "Собинбанк", директор Федеральной службы охраны и руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ в "Республике Крым".

В список попали и (с 763 по 768 номер) заместитель генерального директора АО "АБР Менеджмент", Председатель Правления ФК "ИФД Капитал", исполнительный директор АНО "Институт ОДКБ", генеральный директор ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг", сотрудник частного предприятия "Джул Марин", основатель и генеральный директор ООО "Русская Стрелковая Компания".

Кроме того, под санкции СНБО попал директор концерна "Калашников" по развитию бизнеса на Ближнем Востоке Вахтанг Карамян (№ 769), директор по вопросам экспорта в АО "Концерн Калашникова" Александр Омельченко (№ 775), и менеджер по развитию бизнеса концерна "Калашников" Андрей Балютин (№ 779).

Украина применила санкции и в отношении генерального директора государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова (№ 780), и главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина (№ 783).

785-й в списке глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, 800-й - помощник президента РФ Владислав Сурков.

Из интересного в списке еще можно выделить Александра Залдостанова, который является президентом российского мотоклуба "Ночные волки", президентом некоммерческой организации "Ассоциация байкеров" и генеральным директором клуба "Байк-центр".

С 816 и почти до конца в списке значатся иностранцы, которые в большинстве, осуществили незаконный визит в оккупированный Крым или способствовали визиту туда других иностранных чиновников.

Всего УНН насчитал в списке 75 иностранцев, причем по крайней мере 52 из них - граждане ЕС и не менее 3 - граждане США.

Как сообщал УНН, на сайте Главы государства обнародован перечень 294 юридических лиц Российской Федерации, в отношении которых были введены санкции.