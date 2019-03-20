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Президент в ЕС будет говорить об "июньском пакете" санкций против РФ

Президент в ЕС будет говорить об "июньском пакете" санкций против РФ

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудит с руководством ЕС "июньский пакет" санкций против РФ. Об этом он заявил в Брюсселе, передает УНН.

"Украина нуждается в поддержке, поскольку сейчас определяющее для Украины время, потому что Украина продолжает развитие своей дорогой, продолжает интеграцию в ЕС и НАТО, продолжает ставить на повестку дня вопрос соответствия критериям будущего членства или не исключен, возможен разворот. Сегодня должны сделать все, чтобы этого, безусловно, не допустить", - заявил он.

Порошенко также добавил, что среди других тем руководство Украины и ЕС будут обсуждать политические санкции, направленные против РФ.

"Мы будем обсуждать и июньский пакет санкций", - добавил он.

Порошенко отметил, что этот саммит в Брюсселе является уникальным по составу "впервые соберутся вместе президент Европейского Совета, президент Еврокомиссии, президент Европарламента и президент Украины", по времени, ведь "ведь он происходит за 10 дней до выборов и это является абсолютным форматом поддержки Украины в наших интеграционных устремлениях" и чрезвычайно важным для Украины.

Как сообщал УНН, Порошенко одобрил решение СНБО по антироссийских санкциях.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Петр Порошенко
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