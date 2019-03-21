Командир "Никополя" стал 23-м моряком, которому назначили психиатрическую экспертизу - адвокат

КИЕВ. 21 марта. УНН. Командир захваченного ФСБ у берегов аннексированного Россией Крыма Украинской бронекатера "Никополь" Богдан Небылица стал 23-м моряком, которому российское следствие назначило проведение психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова в Facebook.

"Защита возражала против назначения экспертизы по тем основаниям, что нормы международного гуманитарного права, в частности III Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными», не предусматривает проведение таких действий в отношении военнопленных. Вместе с тем, следствие, несмотря на возражения защиты, твердо намерено провести эту экспертизу. В связи с этим защитой заявлено ходатайство о присутствии адвоката при проведении экспертизы по Богдана Небылицы", - написал адвокат.

Полозов добавил, что последнее постановление о проведении экспертизы в отношении военнослужащего Михаила Власюка российские следователи представят 21 марта.

Напомним, ранее в Российской Федерации назначили психиатрическую экспертизу для 22 украинского моряка - Дениса Гриценко.

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Как сообщал УНН, фанаты киевского футбольного клуба "Динамо" на матче против "Челси" на НСК "Олимпийский" выложили флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в поддержку захваченных Россией моряков.

25 ноября 2018 российские пограничники ФСБ вблизи Керченского пролива открыли огонь по украинским кораблях и захватили три судна с 24 моряками. Украинские власти признают этих моряков военнопленными. Страны Запада призывают Россию освободить моряков и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.