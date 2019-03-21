Госдеп США: Санкции против России будут усиливаться

КИЕВ. 21 марта. УНН. Заместитель помощника государственного секретаря Дэвид Пейман заявил, что, по его мнению, санкции уже создали несогласие между олигархами и Кремлем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Пейман дал для издания Голос Америки.

На вопрос о том, "насколько успешными оказались санкции против России из-за ее потенциального вмешательства в выборы США и из-за ведение огня на территории Украины", а также удалось ли "Госдепартаменту добиться большего успеха в изменении поведения России или только увеличить убытки Кремля" помощник заместителя госсекретаря Пейман ответил:

"Я считаю, что они идут рука об руку. Высокая цена, которую мы заставили заплатить Россию и российских олигархов, приближенных к Кремлю, внесла споры в их внутренние отношения и отношения с властью, с самим Кремлем. Мы вводим санкции не только с целью повысить потери, которые понесет Россия, но и для того, чтобы добиться изменения поведения".

"По этому вопросу еще в 2014-м году у нас установилась прочное трансатлантическое единство с европейскими партнерами. Очевидно, сейчас уже не 2014-й год. Злонамеренная деятельность России активизировалась. Вы упомянули вмешательства в выборы как один такой пример. По мере учащения вредоносных актов со стороны России будут усиливаться и санкции США. Мы будем тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами для обеспечения экспоненциального эффекта вреда от санкций, а также, чтобы на Россию было достаточного давления и она чувствовала всю силу последствий своей злонамеренной поведения", - добавил он.

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На вопрос, отмечает ли Пейман какие-то изменения в поведении России, тот ответил: "У России и США существует ряд сфер взаимного интереса и сотрудничества, включая Сирию. Россия заинтересована в том, чтобы там не было иранских войск. Этот вопрос уже обсуждался, и Россия дала понять, что у нее нет никакого желания допустить появления иранских военных в Сирии. Таким образом, там, где у стран есть участки сотрудничества, мы продолжаем вести диалог, стремимся согласовывать наши интересы с Россией и работать вместе с ней".

"Но, очевидно, что по таким вопросам, как Крым, Украина, вмешательство в наши выборы мы должны сначала увидеть положительные изменения со стороны Кремля, прежде чем рассматривать любые возможности изменения в нашей политике санкций", - добавил заместитель помощника Госсекретаря.

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Как сообщал УНН, заместитель госсекретаря Джордж Кент США заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать использовать частную и публичную дипломатию, политику санкций, как такую, которая была введены недавно, и помогать Украине в вопросах безопасности, чтобы Россия платила цену за свои действия.