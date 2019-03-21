Госдеп США: Санкции против России будут усиливаться
Заместитель помощника государственного секретаря Дэвид Пейман
КИЕВ. 21 марта. УНН. Заместитель помощника государственного секретаря Дэвид Пейман заявил, что, по его мнению, санкции уже создали несогласие между олигархами и Кремлем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Пейман дал для издания Голос Америки.
На вопрос о том, "насколько успешными оказались санкции против России из-за ее потенциального вмешательства в выборы США и из-за ведение огня на территории Украины", а также удалось ли "Госдепартаменту добиться большего успеха в изменении поведения России или только увеличить убытки Кремля" помощник заместителя госсекретаря Пейман ответил:
"Я считаю, что они идут рука об руку. Высокая цена, которую мы заставили заплатить Россию и российских олигархов, приближенных к Кремлю, внесла споры в их внутренние отношения и отношения с властью, с самим Кремлем. Мы вводим санкции не только с целью повысить потери, которые понесет Россия, но и для того, чтобы добиться изменения поведения".
"По этому вопросу еще в 2014-м году у нас установилась прочное трансатлантическое единство с европейскими партнерами. Очевидно, сейчас уже не 2014-й год. Злонамеренная деятельность России активизировалась. Вы упомянули вмешательства в выборы как один такой пример. По мере учащения вредоносных актов со стороны России будут усиливаться и санкции США. Мы будем тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами для обеспечения экспоненциального эффекта вреда от санкций, а также, чтобы на Россию было достаточного давления и она чувствовала всю силу последствий своей злонамеренной поведения", - добавил он.
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На вопрос, отмечает ли Пейман какие-то изменения в поведении России, тот ответил: "У России и США существует ряд сфер взаимного интереса и сотрудничества, включая Сирию. Россия заинтересована в том, чтобы там не было иранских войск. Этот вопрос уже обсуждался, и Россия дала понять, что у нее нет никакого желания допустить появления иранских военных в Сирии. Таким образом, там, где у стран есть участки сотрудничества, мы продолжаем вести диалог, стремимся согласовывать наши интересы с Россией и работать вместе с ней".
"Но, очевидно, что по таким вопросам, как Крым, Украина, вмешательство в наши выборы мы должны сначала увидеть положительные изменения со стороны Кремля, прежде чем рассматривать любые возможности изменения в нашей политике санкций", - добавил заместитель помощника Госсекретаря.
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Как сообщал УНН, заместитель госсекретаря Джордж Кент США заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать использовать частную и публичную дипломатию, политику санкций, как такую, которая была введены недавно, и помогать Украине в вопросах безопасности, чтобы Россия платила цену за свои действия.