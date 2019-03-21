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Госдеп США назвал слова Луценко о "списке неприкасаемых" выдумкой

Госдеп США назвал слова Луценко о "списке неприкасаемых" выдумкой

КИЕВ. 21 марта. УНН. Государственный департамент США назвал "откровенной выдумкой" заявление Генерального прокурора Украины о том, что посол США в Украине Мари Йованович вручила ему список лиц, которых нельзя привлекать к ответственности. Об этом представитель Госдепартамента сообщил в комментарии Hill.TV, передает УНН.

"Мы видели сообщения об обвинениях. В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре (ГПУ), но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции достоинства 2014 года. После демонстрации Генпрокуратурой отсутствия политической воли к проведению подлинных реформ, мы взяли на себя нашу ответственность перед американским налогоплательщиком и перенаправили помощь на более продуктивные проекты", - сообщил представитель Госдепа США.

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович вручила ему список лиц, которых нельзя привлекать к ответственности.

Также Луценко заявил, что он начал расследование, не умышленно ли правоохранительные органы Украины "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США по экс-главе штаба Дональда Трампа Полу Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.

Источник: УНН
Теги: США, ГПУ, Госдеп, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
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