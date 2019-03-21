Нардепы продолжили рассмотрение языкового закона

КИЕВ. 21 марта. УНН. Народные депутаты продолжили рассмотрение законопроекта о функционировании государственного языка с 825-й поправки. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы продолжаем рассмотрение закона "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил Парубий.

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По его словам, нардепы завершили рассмотрение закона на 825-й правке проекта закона.

При этом он добавил, что сегодня у обсуждении будет добавлять ко времени выступления парламентариев не более 10 секунд.

Напомним, народные депутаты Украины вчера рассмотрели 824 поправки к закону о языке и завершили заседание Верховной Рады Украины.