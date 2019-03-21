Санкции не повлияют на украинский издательский рынок - Кириленко

КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера, 20 марта, Президент Украины Петр Порошенко принял решение СНБО по антироссийских санкциях. Теперь издательства, печатающие наибольшее количество антиукраинской литературы, без доступа на наш рынок. Об этом на своей странице в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает УНН.

"Несколько месяцев назад правительство внесло на рассмотрение СНБО пакет предложений по экономическим санкциям против ряда российских издательств. Вчера Президент подписал указ и теперь издательства, печатающие наибольшее количество антиукраинской литературы, вообще не будут иметь доступ на наш рынок", - написал он.

Напомним, Президент Украины Указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".





Несколько месяцев назад Правительство внесло на рассмотрение СНБО пакет предложений по экономическим санкциям против ряда российских издательств. Вчера Президент подписал Указ и теперь издательства, печатающие наибольшее количество антиукраинской литературы, вообще не будут иметь доступ на наш рынок - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 марта 2019 г.