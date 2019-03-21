Сегодня бюллетени доставят в 4 области Украины

КИЕВ. 21 марта. УНН. В 10 областей Украины уже было передано избирательные бюллетени к голосованию на выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом во время брифинга в Киеве в четверг заявил директор Государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" Юрий Онищенко, передает корреспондент УНН.

"Наше предприятие выполняет государственный заказ по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказал Онищенко.



Он отметил, что во времена независимой Украины нынешний бюллетень является крупнейшим по размеру, 20*80 см.



Стандартная упаковка бюллетеня содержит 500 экземпляров и весит почти 7 кг. По подсчетам директора Государственного предприятия, за время выполнения этого заказа будет упаковано более 60 тыс. упаковок бюллетеней.



"По состоянию на сегодня полиграфкомбинатом Украина отпечатано более 90% бюллетеней, передано ЦИК бюллетеней для 10 областей Украины. Сегодня будет передано бюллетени еще для 4 областей Украины, что будет составлять от общей стоимости 60% бюллетеней. По условиям договора Полиграфкомбинат "Украина" завершит печать бюллетеней 24 марта текущего года", - заявил он.



Как сообщал УНН, на выборы напечатают бюллетеней длиной, как расстояние от Киева до Монтевидео .