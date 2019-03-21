Антироссийские санкции вступили в силу

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня, 21 марта, вступил в силу указ президента № 82/2019 о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующий Указ опубликован в парламентской газете "Зеркало недели", передает УНН.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН, Президент Украины Указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Напомним, на сайте главы государства обнародован перечень 294 юридических лиц Российской Федерации, в отношении которых были введены санкции. В "черный список" попали конструкторские бюро, издательства, музеи, санатории и банки.



