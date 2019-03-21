Выборы-2019: бюллетень имеет 10 степеней защиты

КИЕВ. 21 марта. УНН. Избирательный бюллетень, изготовленный для голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, имеет 10 степеней защиты от подделки. Об этом во время брифинга в Киеве в четверг заявил директор Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Юрий Онищенко, передает корреспондент УНН.

"Избирательный бюллетень, который мы печатаем, имеет 10 степеней защиты от подделки", - сказал он.



По словам Онищенко, бюллетень напечатан на защищенной бумаге с двухцветными нефиксированными водяными знаками в виде "Выборы Президента Украины 2019".



Водяной знак можно узнать, рассматривая бюллетень на просвет напротив источника света. Бумага имеет защитные волокна оранжевого цвета, которые имеют желтое свечение в ультрафиолетовом свете и волокна малинового цвета. бумагу напечатано Малинской фабрикой банкнотной бумаги Национального банка Украины. В дизайне бланке избирательного бюллетеня две защитные антистиральни сетки, образованные с помощью линий переменной геометрии.



Сетки использованы таким образом, что в случае воспроизведения бланка бюллетеня средствами копировальной техники, на копии проявляется надпись "Внимание!", Расположенный по обе стороны в верхней части бюллетеня.



Одним из элементов защиты есть положительный микротекст "Выборы 2019". В сетях положительный микротекст "Выборы президента Украины 2019" в текстовой части.



Номер территориального избирательного округа выполнен черной краской, которая в ультрафиолетовом излучении приобретает зеленое свечение. Два защитные элементы голубого цвета негативно воспроизведены цифры "2019", один из которых расположен на талоне, второй - на бюллетени, выполненные термохромной краской, которая при температуре 30 градусов исчезает. В ультрафиолетовом излучении светится красным цветом.



Номер избирательного участка выполнено высокой печатью краской черного цвета, который при ультрафиолетовом излучении приобретает зеленое свечение и переводит в оборот бюллетеня красным цветом, отметил он.



Как сообщал УНН, для печати избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 будет использовано 434 тонны бумаги отечественного производства Малинской фабрики банкнотной бумаги Национального банка Украины.