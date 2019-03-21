Председатель ЦИК за прошлый год заработала более 23 млн грн
КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук за прошлый год заработала более 23 млн грн. Соответствующая информация содержится в ее декларации, передает УНН.
Так, прошлогодний доход председателя ЦИК составила зарплата, полученная по совместительству в ООО "Саенко Харенко Украины", - 17,1 млн грн, гонорар от Торгово-промышленной палаты Украины - 107 тыс. грн, по основному месту работы в адвокатском объединены "Саенко Харенко" - 71,5 тыс. грн, гонорар от Венского международного арбитражного центра - 5,4 млн грн, заработная плата, полученная по основному месту работы в течение 3 месяцев в ЦИК - 236 тыс. грн.
Также Т.Слипачук получила 745 тыс. грн дивидендов, 23 тыс. грн - выплаты в связи с выходом из состава участников, еще 185 тысяч чиновница получила в виде процентов от "Укрэксимбанка" и еще 10,6 тыс. грн страховых выплат от АО "АХА Страхование".
Следует отметить, что доходы Слипачук 2017 года были гораздо скромнее - согласно декларации за позапрошлый год, она заработала лишь 4,3 млн грн.
Напомним, 5 октября прошлого года Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании сегодня избрала новым председателем Комиссии Татьяну Слипачук.
20 сентября Верховная Рада Украины назначила 14 членов Центральной избирательной комиссии.