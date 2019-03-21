Правительство продлило контракт с Коболев на год

КИЕВ. 21 марта. УНН. Правительство продлило контракт с председателем правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев до 22 марта 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета Министров, передает УНН.

Согласно документу, основными ожидаемыми показателями работы председателя правления НАК являются: отделение деятельности по транспортировке природного газа; добыча "Нафтогазом" в 1 января 2020 не менее 18,2 млрд куб. метров природного газа, а также реализация других ожидаемых результатов деятельности НАК; транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в ЕС после 1 января 2020, в частности путем создания необходимых юридических и технических предпосылок; представление проекта финансового плана "Нафтогаза" на 2019 год.



При этом в документе отмечается, что неисполнение или ненадлежащее исполнение основных ожидаемых показателей работы председателя правления НАК является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий.



Кроме того, согласно договору, вознаграждение председателя правления "Нафтогаза" с 23 марта 2019 года составит 50% месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании.



Напомним, Кабинет министров Украины собирается продлить контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины", включая его головой Андреем Коболев, однако, со снижением зарплаты.



Ранее правительство приняло решение объявить с 23 марта конкурс на замещение должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", которую сейчас занимает Андрей Коболев.



Наблюдательный совет НАК сообщала, что юридически не оформила решение о продлении контракта с нынешним председателем правления после 22 марта.



Как сообщал УНН, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не планирует увольняться с НАК.