Нардеп Гаврилюк приобрел себе корейский внедорожник

КИЕВ. 21 марта. УНН. В конце прошлого года народный депутат Михаил Гаврилюк стал владельцем корейского внедорожника. Соответствующая запись появилась в его декларации, передает УНН.

Согласно информации из декларации, 28 декабря прошлого года парламентарий приобрел автомобиль марки SSANG YONG модели REXTON 2008 года выпуска. Как отметил нардеп, стоимость автомобиля составляет 98 тысяч гривен.

Других крупных покупок в последнее время народный депутат, согласно его декларации, не совершал.

Напомним, на внеочередном заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о начале проведения полных проверок очередных 100 деклараций чиновников.

В Харьковской области сотрудник Дергачевского отдела полиции был уволен с должности за несвоевременно поданную декларацию о доходах за 2017 год.