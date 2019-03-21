Нардепы не рассмотрели и тысячи поправок к языковому закону

КИЕВ. 21 марта. УНН. Народные депутаты перед обеденным перерывом в сегодняшнем заседании завершили рассмотрение 994 поправки. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады объявляю закрытым. Напоминаю, что мы завершили на правке 994-й", - отметил Парубий.

По его словам, в 16:00 народные избранники, в частности авторы поправок к языковому закону и председатель профильного комитета, должны прибыть в зал для продолжения рассмотрения проекта закона.

Напомним, вчера народные депутаты Украины рассмотрели 824 поправки к закону о языке.



Некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается Верховной Радой во втором чтении.



Кабинет министров Украины уже готов имплементировать положения закона о функционировании украинского языка, проект которого рассматривается в парламенте.



Ранее комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосования по языковому закону в предвыборный период.



