Регистрация | Вход |
USD: 27,17 0,0071  EUR: 30,85 -0,0029 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 21 марта 2019 17:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных
ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7650
Версия для печати

Сиярто с представителем МИД РФ обсудил Украину

Сиярто с представителем МИД РФ обсудил Украину

КИЇВ. 21 березня. УНН. В четверг в Москве состоялась встреча Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, сопредседателя Российско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Петера Сиярто с первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым. Собеседники, кроме прочего, обсудили и "проблематику внутриукраинского кризиса", сообщает МИД РФ на своём сайте, передаёт УНН.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам отношений Россия – ЕС и Россия – Совет Европы, проблематике внутриукраинского кризиса, ряду других вопросов, представляющих обоюдный интерес, включая взаимную поддержку кандидатур стран на избрание в международных организациях", - сказано в сообщении российского МИД.

Кроме того, по информации министерства, стороны обсудили ряд практических вопросов российско-венгерских отношений.

Как сообщал УНН, после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский язык образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Венгрия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.