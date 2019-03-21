Три социологические центры проведут экзит-пол на выборах 31 марта

КИЕВ. 21 марта. УНН. В день первого тура президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года, Национальный экзит-пол проведет на выходе из избирательных участков три социологические центра. Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Экзит-пол - это неотъемлемый компонент любых демократических выборов. Это не просто условие ночных ток-шоу, это форма контроля общественности над честностью и объективностью выборов. Мы уже в 15 раз будем проводить (экзит-пол - ред.) Фондом "Демократические инициативы". Мы начинали эти процессы еще в 1998 году и проводили экзит-полы на всех выборах Украины", - отметила она.

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По ее словам первые результаты экзит-пола на выборах президента Украины будут объявлены в 12:00, а окончательные - в 23 часа 31 марта.

"Впервые мы соберемся в 12:00. Будет проанализирован сам процесс насколько он идет нормально, есть ли какие преграды. В 19:45 - начнется оглашение результатов (опрос - ред.) по 18 часов. Окончательные результаты будут в 23 часа", - рассказала Бекешкина.

В то же время генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что будет проведено две выборки.

Отмечается, что выборка будет двухэтапной. В частности, на первом этапе в каждой области избирается количество участков в соответствии с процентом избирателей в этой области. Сами участки будут избираться случайным образом.

На втором этапе опрашиваются избиратели на выходе с избирательных участков. Результаты несколько раз в день будут передаваться в центральные офисы социологических компаний. Результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов - Западный, Центральный, Южный и Восточный.

Опрос будет проведен на 400 избирательных участках (по 200 для каждой социологической компании). Опросить планируется около 17 тыс. респондентов. На каждом избирательном участке будет работать 2-3 человека, а всего будет задействовано около 1 тыс. интервьюеров.

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