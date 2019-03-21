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Красный Крест "забыл" об украинских военнопленных и политзаключенных в РФ – Геращенко

Красный Крест "забыл" об украинских военнопленных и политзаключенных в РФ – Геращенко

КИЕВ. 21 марта. УНН. Международный комитет Красного Креста не проявляет должной активности в вопросе обеспечения прав украинских заложников, военнопленных и политзаключенных в РФ. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила во время круглого стола в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Кто забыл о наших заложников, военнопленных и политзаключенных, так это некоторые международные миссии, и я считаю, что наши общественные организации должны объединиться в своем сигнале важном в Международный комитет Красного Креста, который ни разу не имел доступа к заложникам оккупированных территориях... Мы уважаем их нейтральность и беспристрастность, аполитичность, но молчаливой политикой нельзя оправдывать зло", - отметила Геращенко.

По ее словам, в течение трех лет украинские заложники в РФ не получили права на телефонный звонок, больше чем полгода родственники заложников не было возможности передать им письма - это все, по словам нардепа, мог осуществить Красный Крест.

При этом, она добавила, что именно МККК должен добиваться от РФ доступа консулов в тюрьмы на оккупированной территории, общения с заключенными в режиме тет-а-тет, а также постоянного доступа передач от родных.

Напомним, сегодня миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса 180 тонн гуманитарной помощи.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, заложники, Красный Крест, военнопленные, политзаключенные
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