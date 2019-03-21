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Россия блокирует создание механизма поиска пропавших без вести - Геращенко

Россия блокирует создание механизма поиска пропавших без вести - Геращенко

КИЕВ. 21 марта. УНН. Россия блокирует вопрос по созданию механизма поиска пропавших без вести во время переговоров в "минском формате". Об этом сообщила первый заместитель Главы Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко во время круглого стола в Киеве, передает корреспондент УНН.

"В Минске одна из ключевых тем, которую мы поднимаем - это создание механизма по поиску пропавших (без вести - ред.) с участием России, Красного Креста и Украины. Россия блокирует этот вопрос под эгидой того, что их там нет, и вы должны создавать механизмы с ОРДО и ОРЛО. ОРДО и ОРЛО - это Украина, и Украина с Украиной никаких механизмов создавать не будет, а с Россией - будем. Мы готовы там видеть, конечно, и так называемых представителей ОРДО и ОРЛО - марионеток Кремля, но говорить о это будем исключительно с Россией", - отметила Геращенко.

По ее словам, кроме того, вопрос обмена заложников в РФ на переговорах с украинской стороной перенаправляют друг к другу представитель России в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Напомним, в списке лиц, пропавших без вести на Донбассе, находится 294 человек.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, пропавшие без вести
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