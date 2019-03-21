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Комитет министров СЕ призвал Россию предоставить правозащитникам доступ в Крым

Комитет министров СЕ призвал Россию предоставить правозащитникам доступ в Крым

Тимо Сойни

КИЕВ. 21 марта. УНН. Комитет министров Совета Европы призвал обеспечить правозащитным органам СЕ неограниченный доступ на аннексированный Крымский полуостров. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении председателя комитета, министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает УНН.

"На этой неделе исполняется 5 лет с момента незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией. Я хочу напомнить об осуждении Комитетом министров аннексии, которая является нарушением международного права и не может служить основанием для какого-либо изменения их статуса, а также вновь заявить о своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ", - отметил Сойни.

"Комитет министров призвал обеспечить всем правозащитным органам Совета Европы полный и неограниченный доступ на Крымский полуостров. Они должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять свою мониторинговую деятельность с тем, чтобы безотлагательно заняться решением проблем, связанных с ухудшением положения в области прав человека и основных свобод", - добавил он.

Напомним, ранее ЕС сделал заявление по аннексии Крыма, призвав страны ООН подумать о санкциях против РФ за то, что произошло с полуостровом.

НАТО в свою очередь призвало Россию вернуть контроль над Крымом Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Совет Европы, комитет
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